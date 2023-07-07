NBC News: У квітні колишні американські чиновники зустрілись у Нью-Йорку із Сергієм Лавровим — говорили про війну в Україні

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На зустрічі був Гічард Гасс — це колишній дипломат і президент Ради з міжнародних відносин. До групи приєдналися експерт з питань Європи Чарльз Купчан та експерт із питань росії Томас Грем — вони колишні співробітники Білого дому та Держдепартаменту, які є членами Ради з міжнародних відносин. Також від США на цій зустрічі був Мері Бет Лонг — колишній помічник міністра оборони з великим досвідом роботи з питань НАТО.

Крім Лаврова, з російського боку в дискусіях брали участь вчені, лідери великих аналітичних центрів і науково-дослідних інститутів, а також інші представники російської зовнішньополітичної сфери, які прислухаються до путіна або перебувають у постійному контакті з людьми, які приймають рішення у Кремлі.

Обговорення проходили з відома адміністрації Байдена, але не за її вказівкою. Колишні дипломати згодом поінформували про зустріч Раду національної безпеки Білого дому.

За словами двох джерел NBC News, принаймні один колишній американський чиновник їздив до росії для обговорення війни в Україні.

У Кремлі інформацію про зустріч вже назвали «дезінформацією».