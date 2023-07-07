Чехія передасть Україні ударні гелікоптери й боєприпаси та навчатиме українських пілотів

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Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що найближчими місяцями Чехія передасть Україні більше ударних гелікоптерів і сотні тисяч одиниць крупнокаліберних боєприпасів.

Про це Фіала написав у Twitter.

Також Чехія навчатиме українських пілотів, зокрема для винищувачів F-16, і відправить в Україну авіасимулятори для тренувань.

За словами премʼєр-міністра, з початку повномасштабної війни Чехія передала Україні 676 одиниць важкої техніки та понад 4 мільйони боєприпасів середнього і великого калібрів.

«Це означає, що щодня, починаючи з першого дня війни, з Чехії в Україну виїжджає близько 10 тисяч одиниць боєприпасів і щонайменше один танк, реактивна установка, гаубиця тощо», — додав Фіала.