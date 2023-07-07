Румунія підтвердила, що створює навчальний центр для пілотів F-16 — зокрема й для українських

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Reuters

Румунія підтвердила, що відкриє регіональний навчальний центр для пілотів винищувачів F-16, який буде доступний для її партнерів по НАТО й України.

Рішення 6 червня ухвалила Вища рада оборони Румунії.

«Під час засідання проаналізували участь Румунії в новому трансатлантичному проєкті — у створенні в нашій країні центру підготовки пілотів для експлуатації літаків F-16. Разом з іншими союзниками та компанією, що розробляє цей винищувач, у Румунії буде створено регіональний центр для навчання пілотів, які літатимуть на них», — заявила Вища рада оборони Румунії.

У центрі навчатимуть румунських пілотів, які експлуатують літаки F-16, а пізніше обʼєкт відкриють для участі пілотів із країн-союзників і країн-партнерів НАТО, включно з Україною.