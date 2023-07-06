На Говерлі від влучання блискавки загинули двоє людей, зокрема дитина
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Шостого липня о 14:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на синьому маршруті до вершини Говерли постраждали троє людей — у них влучила блискавка. Серед туристів була дитина, 11-річна дівчинка.
Коли рятувальники прибули до місця події, то виявили дівчинку та чоловіка без ознак життя. Жінку в шоковому стані відвели до поста Заросляк.
Загиблих також транспортують до поста Заросляк.
У разі грози у горах варто:
- не ховатися серед дерев, краще сховатись у якомусь заглибленні;
- якщо вас двоє чи більше — не скупчуйтесь разом, а ховайтеся поодинці;
- бігти до сховища повільно і злегка схилившись, а не на весь зріст — розряди контактують із вищими точками, якою і може бути голова людини;
- позбутися речей, які є при вас: ножів, браслетів, навіть годинників — покладіть все у захищене місце подалі від себе;
- не лягати на землю, бо тим самим збільшуєте площу ураження розрядом, сядьте, злегка нахиливши голову, аби вона не була вище предметів довкола вас;
- не торкатися металевих споруд і залізних електроопор, опор мостів, дротяних огорож і подібних обʼєктів з металу;
- не ховатися під високими деревами;
- не користуватися мобільними телефонами;
- завжди уточнюйте прогноз погоди та стежте за штормовими повідомленнями.