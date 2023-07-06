Міжнародні резерви Нацбанку сягнули рекордних $39 млрд. Це підсилить курсову стабільність
- Автор:
- Софія Телішевська
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Flickr / Національний банк України
Національний банк повідомив, що його міжнародні резерви у червні 2023 року збільшились майже до $39 млрд. Така цифра є рекордною за час Незалежності України.
Голова НБУ Андрій Пишний назвав це «неймовірним результатом для країни в умовах повномасштабної війни».
Попередній історичний максимум резервів Нацбанку становив $38,35 млрд, він був зафіксований у травні 2011 року.
Станом на 1 червня міжнародні резерви України становили $37,3 млрд. НБУ пояснив, що значне збільшення резервів у червні повʼязане з надходженням фінансової допомоги з Заходу:
- $1,6 млрд від ЄС;
- $1,2 млрд від США;
- $886 млн від МВФ;
- $69,1 млн від Світового банку;
- $15 млн від Фінляндії.
За словами Пишного, розмір міжнародної допомоги був значно більшим, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти та боргових виплат країни в іноземній валюті.
«Такий рівень резервів підсилює спроможність НБУ й надалі підтримувати курсову стабільність», — пояснив глава Нацбанку.
- На початку 2022 року Україна мала $29 млрд резервів. Коли росія почала повномасштабне вторгнення, вони почали зменшуватися і до літа упали на рівень $22 млрд. Після цього завдяки масштабним вливанням валюти з Заходу резерви України почали швидкими темпами відновлюватися і вже в грудні перевищили довоєнний рівень.