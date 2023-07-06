У Міноборони презентували нову літню форму для жінок. Що змінилося?

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Міністерство оборони України

У Міністерстві оборони презентували оновлену літню форму для військовослужбовиць. Її зробили більш підлаштованою під будову жіночого тіла.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Що змінилося:

На кітель додали куліску для регулювання зайвого обʼєму тканини на спині.

Кітель вкоротили та додали розрізи по боках для зручності нахилів і присідань.

Під коліна додали еластичну стрічку для звуження штанини.

У штанах зробили завищену талію з «тунельним» поясом (якщо обʼєм талії військовослужбовиці зміниться).

Також презентували нову білизну з бавовни та еластану. Військові, які тестували її, сказали, що вона гарно тягнеться і тримає форму.

Зараз у ЗСУ служать приблизно 42 тисячі жінок, майже пʼять тисяч з них — на передньому краї.

26 грудня 2022 року стало відомо, що перші партії жіночої військової форми й білизни надійшли на тестування до кількох бригад Збройних сил України.

21 грудня в Києві в межах проєкту Arm women now презентували колекцію жіночої військової форми. Форму від Arm women now шиють з урахуванням особливостей жіночого тіла — кітель відрізняється від чоловічого у плечах і грудях, а штани мають глибшу посадку та подвійну фіксацію на талії.