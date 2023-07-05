Фінський банк дозволив Борису Ротенбергу вивести гроші за кілька днів до того, як на нього наклали санкції ЄС
- Автор:
- Ліза Бровко
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Пресслужба Кремля
Фінський банк Suupohjan Ossuspankki дав можливість російському мільярдеру Борису Ротенбергу вивести гроші з рахунку за кілька днів до набуття чинності санкцій ЄС проти нього.
Про це пише фінське видання Ilta-Sanomat з посиланням на документи Управління фінансового нагляду Фінляндії.
Ця інформація показує, що банк в останній момент вирішив проігнорувати рекомендацію свого відділу комплаєнсу, завдання якого контролювати дотримання законів, правил і принципів, прийнятих компанією.
Натомість Ротенберг підписав гарантію, що не вивезе гроші до росії чи Білорусі. Їх він отримав 4 квітня, а 8 квітня вже був під санкціями Європейського Союзу.
- Бориса Ротенберга США внесли до санкційного списку ще у 2014 році, але законодавчо це не впливало на Фінляндію. Водночас співпраця з ним могла призвести до вторинних санкцій проти банку, тому правління вирішило закрити рахунок мільярдера й припинити надавати послуги. Проте це рішення кілька разів відкладали.
- Ротенберг — бізнесмен і друг дитинства російського президента путіна, колись вони разом займалися дзюдо. У медіа його також називають особистим «гаманцем» путіна.