Російські хакери атакували найбільший порт Японії
- Автор:
- Анна Холоднова
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Kyodo News via Getty Images
Група хакерів, що базується в росії, атакувала порт Нагоя, що працює з поставками компанії Toyota. Це найбільший порт Японії за загальною пропускною спроможністю.
Про це повідомляє видання Kyodo.
За даними адміністрації порту, системний збій стався близько 6:30 ранку 5 липня, коли один зі співробітнів не зміг запустити комп’ютер. Хакери заразили систему програмою-вимагачем.
Виробник автомобілів Toyota заявив, що не може завантажити і вивантажити автозапчастини через збій.
«Ми будемо уважно стежити за будь-яким впливом на виробництво, уважно вивчаючи запаси запчастин», — заявили в компанії.
- Із 2002 року порт Нагоя залишається найбільшим в Японії. За даними оператора, його вантажообіг у 2021 році досяг 177,79 млн тонн.