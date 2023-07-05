Українські розробники отримали $3 мільйони на створення зброї проти дронів

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Наприкінці червня у Києві пройшла зустріч українських військових та сотень інженерів і винахідників, головною темою якої стало те, як краще знищувати дешеві російські дрони-камікадзе.

Про це пише Reuters.

Автори найкращих ідей щодо боротьби з безпілотниками отримали призовий фонд — $3 мільйони. Вони запропонували, як ліквідовувати Shahed за допомогою інших безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.

Віцепремʼєр з питань відновлення Олександр Кубраков на зустрічі заявив, що Україна готується до зими, щоб не дати росіянам зруйнувати енергосистему. І їй потрібні більш бюджетні рішення, тому що снаряди у наявних засобах протиповітряної оборони коштують значно дорожче за російські дрони.