Українські розробники отримали $3 мільйони на створення зброї проти дронів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty
Наприкінці червня у Києві пройшла зустріч українських військових та сотень інженерів і винахідників, головною темою якої стало те, як краще знищувати дешеві російські дрони-камікадзе.
Про це пише Reuters.
Автори найкращих ідей щодо боротьби з безпілотниками отримали призовий фонд — $3 мільйони. Вони запропонували, як ліквідовувати Shahed за допомогою інших безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.
Віцепремʼєр з питань відновлення Олександр Кубраков на зустрічі заявив, що Україна готується до зими, щоб не дати росіянам зруйнувати енергосистему. І їй потрібні більш бюджетні рішення, тому що снаряди у наявних засобах протиповітряної оборони коштують значно дорожче за російські дрони.
- Станом на червень українські Сили протиповітряної оборони вже знищили майже 500 іранських безпілотників, які росія почала запускати від вересня 2022 року.