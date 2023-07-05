Поліція склала протокол на людей, що співали пісні Лепса в кафе на Київщині. Чоловіку вручили повістку

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МВС

На чоловіка та жінку, які співали пісні Лепса в кафе села Погреби, склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство.

Про це повідомили в поліції Київщини.

Крім того, військові вручили чоловіку повістку для явки до Броварського військкомату.