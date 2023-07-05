Поліція склала протокол на людей, що співали пісні Лепса в кафе на Київщині. Чоловіку вручили повістку
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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МВС
На чоловіка та жінку, які співали пісні Лепса в кафе села Погреби, склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство.
Про це повідомили в поліції Київщини.
Крім того, військові вручили чоловіку повістку для явки до Броварського військкомату.
- У селі Погреби Київської області дівчину вигнали з кафе «Дубровка». Відвідувачі закладу співали пісні росіянина Григорія Лепса, який підтримує війну росії проти України.
- Жінка просила припинити співати мовою окупантів, після чого почався конфлікт. За фактом порушення правил надання послуг на кафе склали адміністративний протокол. Після рішення суду власник кафе має сплатити штраф.