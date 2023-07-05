На Нідерланди обрушився потужний шторм. Щонайменше двоє людей поранені

Новини

Pieter Perquin

У Нідерландах потужний шторм «Полі» паралізував рух транспорту і поранив щонайменше двох людей — на їхні автівки впали дерева.

Про це пише Reuters.

Подекуди швидкість вітру сягала 145 кілометрів на годину. У соцмережах публікують фото і відео з наслідками негоди.

Pieter Perquin

Національний метеорологічний інститут оголосив у провінції Північна Голландія найвищий червоний рівень небезпеки й закликав мешканців залишатися вдома. Амстердамський аеропорт «Схіпгол» скасував понад 300 рейсів, а шосе на північ від столиці закрили через падіння дерев.