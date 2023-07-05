У Нідерландах заборонять мобільні телефони та інші гаджети у школах

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У Нідерландах з 1 січня 2024 року заборонять мобільні телефони, планшети і смарт-годинники у школах, щоб вони не заважати навчатися.

Про це пише The Guardian.

Деяким учням можуть дозволити мати пристрої у класі, але лише якщо вони «особливо потрібні», наприклад, під час уроків інформатики чи з медичних причин.

«Учні повинні вміти зосереджуватися і мати змогу добре вчитися. Мобільні телефони заважають, свідчать наукові дослідження. Ми повинні захистити учнів від цього», — заявив міністр освіти Робберт Дейкграаф.

Уряд звернувся до керівництва шкіл із проханням узгодити правила внутрішнього розпорядку з учителями, учнями та батьками.

Офіційної урядової заборони поки що не буде, але її можуть запровадити влітку наступного року.