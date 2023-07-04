Італія за час російського вторгнення в Україну заморозила активи рф на $2,5 млрд

Новини

Giorgio Trovato / Unsplash

У своєму щорічному звіті підрозділ Центрального банку Італії з боротьби з відмиванням грошей (UIF) повідомив, що станом на кінець червня сума заморожених російських активів становить $2,5 мільярда. Це гроші, які почали блокувати від 24 лютого 2022 року, передає Reuters.

Директор UIF Енцо Серата уточнив, що в рамках санкцій вдалось заморозити фінансові активи на суму близько €330 мільйонів, повʼязаних з 80 фізичними особами.

Серед активів рф, які заморозили в Італії, — банківські рахунки, розкішні вілли, яхти та автомобілі.