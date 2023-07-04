За два роки дії земельної реформи в Україні продали 1% сільгоспземель
- Автор:
- Ліза Бровко
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Ricardo Gomez Angel / Unsplash
З початку запровадження земельної реформи, яка дозволяє українцям купувати сільськогосподарські угіддя, продалося близько 275 157 гектарів, тобто 1% від усіх земель.
Про це розповів заступник міністра агрополітики з цифрових трансформацій та цифровізації Денис Башлик, передає Мінагрополітики.
Українці за два роки уклали 85 247 угод купівлі-продажу, а це, за словами Башлика, «розвіює міф, що все одразу продадуть». Усього в Україні 27,5 млн га землі сільгосппризначення, з неї за рік продається 0,5%.
Середня ціна за 1 га — 39 тисяч гривень, однак вона динамічна. У 2024 році почнеться другий етап реформи: купувати землі зможуть юридичні особи (зараз це дозволяють тільки фізичним особам), тому вартість землі зросте.
- Земельну реформу в Україні розпочали у 1990 році з прийняттям Постанови ВР УРСР «Про земельну реформу», однак ринок землі відкрили лише в 2021 році. Це включило в себе децентралізацію повноважень з управління землями, цифровізацію послуг, відновлення зрошувальних та осушувальних систем та протидію земельному рейдерству.
- З 1 липня 2021 до 31 грудня 2023 року купувати землю можуть винятково фізособи-громадяни України в розмірі не більше 100 га на одну людину. З початку 2024 року таке право отримають і юридичні особи, а дозволений розмір зросте до 10 тисяч га. Обмежень на верхню межу ціни немає, проте не можна продавати землю дешевше за нормативну грошову оцінку ділянки.
- Іноземці не мають права купувати українську землю. Дозволити це можуть лише після схвалення на референдумі.