ЗАЕС втратила живлення з основної високовольної лінії. Її підключили до резервної

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Уночі 4 липня Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ, пише «Енергоатом».

Через це ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, яку відремонтували й підключили до станції лише 1 липня. Вона була пошкоджена з березня.