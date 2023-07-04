Посла Грузії викликали до МЗС України через стан ув’язненого Міхеіла Саакашвілі

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Посла Грузії викликали до Міністерства зовнішніх справ України через поганий стан увʼязненого Міхеіла Саакашвілі. Йому запропонували повернутися до Тбілісі для консультацій, щоб вирішити ситуацію.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

«Грузинському дипломату було наголошено, що таке ставлення до Міхеіла Саакашвілі є абсолютно неприйнятним. Грузинська влада має припинити знущання над громадянином України», — наголосили у відомстві.

Українська сторона готова невідкладно обговорити перевезення Саакашвілі до України на лікування.