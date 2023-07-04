Велика Британія не дозволяє витрачати кошти з продажу «Челсі» поза межами України

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Getty Images / «Бабель»

Велика Британія заборонила Фонду допомоги постраждалим від війни використовувати гроші від продажу футбольного клубу «Челсі» для допомоги українцям за межами України.

Про це розповів голова фонду Майк Пенроуз у статті для The Times.

Коли «Челсі» продали, виручені кошти передали Фонду, щоб вони могли принести користь «усім жертвам війни в Україні та її наслідків». Однак через рік британський уряд повідомив Фонду, що той отримає гроші лише в тому випадку, якщо погодиться обмежити витрати географічними кордонами України — «тобто ми не зможемо розглядати жоден запит, який міг би виділити гроші українцям за межами України». У Фонді із цим не погоджуються, адже можна, наприклад, допомагати українським біженцям за кордоном.

«Із такою величезною сумою грошей, як ця — близько £2,35 мільярда — ідея не допомагати найвразливішим, де б вони не мешкали, майже безсовісна», — заявив Майк Пенроуз.

Він наголосив, що через географічну обмеженість допомоги Фонд «не зможе дотримуватися міжнародних гуманітарних принципів нейтралітету, неупередженості та незалежності, яких уряд вимагає від усіх некомерційних організацій». Пенроуз просить уряд виділити кошти «без висування політичних умов, які б обмежили нашу здатність допомагати всім українцям, громадам і людям, які їх приймають, а також найбільш вразливим людям, яких безпосередньо торкнулась ця війна».

Пенроуз додав, що у Фонду є опікунська рада світового класу, чітка структура для виділення коштів і визначені експерти, які допоможуть зробити це швидко, а також проєкти, на які можна було б спрямувати кошти, зокрема й у Великій Британії.

«Наш намір полягає в тому, щоб виділити ці кошти на законні гуманітарні програми, прозорість і підзвітність яких може бути підтверджена та які допомагають лише цивільним особам, які постраждали від цього конфлікту», — додав очільник Фонду.