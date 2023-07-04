В Афганістані таліби наказали закрити салони краси

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Reuters

В Афганістані адміністрація режиму руху «Талібан» наказала протягом місяця закрити салони краси.

Про це 4 червня заявив представник Міністерства запобігання пороку та пропаганди чесноти, цитує Reuters.

«Крайній термін закриття салонів краси для жінок — один місяць», — заявили у відомстві.

«Талібан» заявляє, що поважає права жінок, але відповідно до свого тлумачення ісламського права й афганських звичаїв.

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Салони краси зʼявилися в Кабулі та інших афганських містах за кілька місяців після повалення режиму талібів наприкінці 2001 року. Чимало з них продовжували працювати після того, як ісламісти повернулися до влади у 2021 році, однак із прикритими вивісками та зачиненими вікнами, що забезпечило деяким жінкам роботу, а їхнім клієнтам — послуги.