Фонд «Повернись живим» закупив для контрнаступу зброї та техніки на 2 млрд грн
- Автор:
- Софія Телішевська
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Фонд «Повернись живим» від 1 лютого до 9 травня 2023 року спрямував понад 2 млрд грн на підготовку до літньої наступальної кампанії Сил оборони.
Про це йдеться в пресрелізі фонду.
«Кожна гривня з цих понад 2 млрд — регулярні донати, які люди та бізнес відправляли на рахунки фонду поза проєктами», — зазначив директор «Повернись живим» Тарас Чмут.
Найбільшою статтею витрат стала зброя. Війську закупили та передали 1 460 кулеметів калібру 7,62 мм і тисячу ручних гранатометів ATGL-L3 на загальну суму 417,4 млн грн. Обидві партії колективного піхотного озброєння «Повернись живим» напряму законтрактував за кордоном, доставив і після митних процедур передав Командуванню Сил логістики ЗСУ. Спільно з Генштабом розподілили 2 460 одиниць зброї по 40 підрозділах.
На другому місці — дрони, їх купили 2 542 одиниці різних моделей.
Також для армії придбали 11 834 радіостанції за майже 331 млн грн. Ця цифра майже у півтора раза більша за загальну суму коштів, яку фонд акумулював для ЗСУ у 2014—2022 роках.
Також фонд купив 2 306 одиниць тепловізійної оптики та 93 нових пікапи.
Крім описаного вище Силам оборони закупили та передали тисячі одиниць допоміжного устаткування — кілометри кабелю, зарядні пристрої, планшети, монітори, мережеве й саперне обладнання.
- Фонд «Повернись живим» заснував IT‑менеджер Віталій Дейнега в березні 2015 року. Наприкінці 2020-го він відійшов від операційної роботи. Фонд очолив Тарас Чмут. За сім років до повномасштабного вторгнення фонд «Повернись живим» зібрав для армії 200 мільйонів гривень. За 50 днів великої війни — 3,2 мільярда.
- Улітку 2022 року фонд став першим в Україні, хто передав безпілотні авіаційні комплекси Bayraktar TB2 на потреби армії.