Вʼєтнам заборонив фільм «Барбі» через карту Південнокитайського моря
- Автор:
- Анна Холоднова
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Warner Bros.
У В’єтнамі заборонили американський фільм «Барбі», який має вийти в прокат 21 липня, пише BBC.
Це сталося через сцену з картою, на якій зображені спірні територіальні претензії Китаю у Південнокитайському морі. Вʼєтнамський посадовець назвав кадр «образливим». Про яку саме сцену йдеться, наразі незрозуміло.
Китай використовує лінію з девʼятьма штрихами на своїх картах Південнокитайського моря, щоб продемонструвати власні територіальні претензії. Ось як це виглядає:
- Малайзія, Філіппіни, Бруней, Тайвань і Вʼєтнам оскаржують претензії Китаю на майже все Південнокитайське море. Суперечки точаться десятиліттями, але останніми роками напруженість посилилася. Китай активно нарощує військову присутність у Південнокитайському морі та вже відкрито загрожував війною Тайваню.
- У 2016 році міжнародний трибунал у Гаазі виніс рішення проти претензій Китаю в Південнокитайському морі, але Пекін не визнав це рішення.
- Премʼєра американського фільму «Барбі» відбудеться 21 липня. Головну роль виконує Марго Роббі, а Кеном «став» Раян Гослінг. Режисеркою фільму є Грета Гервіг, а сценарій вона написала у співавторстві з Ноєм Баумбахом. Фільм натхненний однойменною іграшкою від Mattel. Через зйомки цього фільму у світі виник дефіцит рожевої фарби, а саме — флуоресцентного відтінку фарби Rosco.