На Бердянському напрямку збили російський ударний Ка-52. Його знищили з протитанкового Javelin

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На Бердянському напрямку морські піхотинці збили російський ударний гелікоптер Ка-52, відомий як «Алігатор», з переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.

Про це повідомила пресслужба 36 бригади морської піхоти.

За даними Генштабу, на 3 липня росія в боях проти України втратила вже 309 гелікоптерів.