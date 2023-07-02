Дослідження: собаки і люди схоже сприймають мову тіла

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Manuel Meza / Unsplash

Нове дослідження показало, що мозок собак і людей сприймає пози тіла схожим чином.

Про це пише Interesting Ingineering.

Щоб дізнатися це, дослідниця Магдалена Бох і група науковців провели процедуру МРТ домашнім собакам.

Заради комфорту чотирилапих учасників учені розробили спеціалізовані протоколи навчання, які поступово знайомили собак із середовищем МРТ. Песикам не давали седативних засобів під час процесу, і вони могли покинути апарат у будь-який час.

У дослідженні взяли участь 40 людей і 15 домашніх собак. Завдяки цьому експерименту дослідники вперше довели, що собаки, як і люди, мають спеціалізовану ділянку мозку в скроневій частці, яка відповідає за візуальне сприйняття пози тіла. Крім того, виявилося, що інші ділянки собачого мозку також залучені до сприйняття облич і тіл.

Однак, на відміну від людей, активація цих областей у собак поширилася за межі зорових ділянок мозку. Коли собаки спостерігали за обличчями та тілами, області мозку, відповідальні за обробку запахів, також були активні. При чому спеціалізовані ділянки мозку собак діяли однаково, коли вони дивилися на знайомих псів і людей.

Це відкриття означає, що собаки і люди, незважаючи на різні еволюційні шляхи, розвинули схожі механізми для розуміння одне одного і спілкування.