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Із важкими боями Сили оборони України просуваються на Бердянському і Мелітопольському напрямках.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, українські війська стикаються з інтенсивним опором ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але створюють умови для якнайшвидшого руху вперед.

Ганна Маляр також розповіла про ситуацію на сході України. Там росіяни наступають на Авдіївському, Марʼїнському і Лиманському напрямках. Також окупанти рушили вперед на Сватівському напрямку. Там тривають запеклі бої. Армія рф атакує Білогорівку і Серебрянку.

На південному флангу Бахмутського напрямку Сили оборони рухаються вперед і мають частковий успіх. А на північному тривають бої. Росіяни перекинули туди два десантно-штурмових полки.