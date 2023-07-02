Бабуся вбитого у Франції юнака закликала протестувальників зупинитися
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Бабуся хлопця на імʼя Наель М, якого вбив поліцейський у Франції, закликала протестувальників зупинитися. Загибель її онука спровокувала акції протесту по всій Франції.
Про це вона сказала в ефірі BFM TV.
«Ми не хочемо, щоб вони руйнували магазини, автобуси та школи. Вони використовують Наеля як виправдання. Ми хочемо, щоб усе заспокоїлося», — сказала Надія.
Вона впевнена, що поліцейський, який вбив її онука, буде покараний.
- 27 червня в передмісті Парижу двоє поліцейських зупинили жовтий Mercedes, яким керував 17-річний юнак, імовірно, алжирського походження. Його зупинили за порушення правил дорожнього руху. На відео, що поширилося соціальними мережами і було верифіковане AFP, видно, що один із поліцейських тримав водія на прицілі, і коли автівка рушила — правоохоронець вистрілив. Загибель хлопця на імʼя Наель М. спровокувала масові заворушення. За добу 1 липня у Франції поліція заарештувала 719 людей.
- На заході Швейцарії в місті Лозанна понад сто людей також вийшли на вулиці через протести у Франції. Поліція затримала шістьох підлітків віком від 15 до 17 років і ще одного 24-річного протестувальника.