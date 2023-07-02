Бабуся вбитого у Франції юнака закликала протестувальників зупинитися

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Reuters

Бабуся хлопця на імʼя Наель М, якого вбив поліцейський у Франції, закликала протестувальників зупинитися. Загибель її онука спровокувала акції протесту по всій Франції.

Про це вона сказала в ефірі BFM TV.

«Ми не хочемо, щоб вони руйнували магазини, автобуси та школи. Вони використовують Наеля як виправдання. Ми хочемо, щоб усе заспокоїлося», — сказала Надія.

Вона впевнена, що поліцейський, який вбив її онука, буде покараний.