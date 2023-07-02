У Швейцарії сталися заворушення через протести у Франції. Сімох людей затримали
- Автор:
- Анна Холоднова
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У місті Лозанна на заході Швейцарії понад сто людей вийшли на вулиці через протести у Франції.
Про це повідомляє Associated Press.
Протестувальники зібралися в центрі Лозанни і розбили кілька вітрин у магазинах. Поліція розігнала їх, у відповідь люди закидали правоохоронців бруківкою та коктейлями Молотова.
Поліція затримала шістьох підлітків віком від 15 до 17 років — трьох дівчат і трьох хлопців. Вони мають португальське, сомалійське, боснійське, швейцарське, грузинське та сербське громадянство. Також арештували 24-річного швейцарця. Поліцейські не постраждали.
- 27 червня в передмісті Парижу двоє поліцейських зупинили жовтий Mercedes, яким керував 17-річний юнак, імовірно, алжирського походження. Його зупинили за порушення правил дорожнього руху. На відео, що поширилося соціальними мережами і було верифіковане AFP, видно, що один із поліцейських тримав водія на прицілі, і коли автівка рушила — правоохоронець вистрілив. Загибель хлопця на імʼя Наель М. спровокувала масові заворушення. За добу 1 липня у Франції поліція заарештувала 719 людей.