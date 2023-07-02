У Швейцарії сталися заворушення через протести у Франції. Сімох людей затримали

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У місті Лозанна на заході Швейцарії понад сто людей вийшли на вулиці через протести у Франції.

Про це повідомляє Associated Press.

Протестувальники зібралися в центрі Лозанни і розбили кілька вітрин у магазинах. Поліція розігнала їх, у відповідь люди закидали правоохоронців бруківкою та коктейлями Молотова.

Поліція затримала шістьох підлітків віком від 15 до 17 років — трьох дівчат і трьох хлопців. Вони мають португальське, сомалійське, боснійське, швейцарське, грузинське та сербське громадянство. Також арештували 24-річного швейцарця. Поліцейські не постраждали.