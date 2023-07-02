У Франції дітям до 15 років заборонили користуватися соцмережами без дозволу батьків

Новини

Halfpoint Images / Getty Images

Франція схвалила новий закон, який зобовʼязує соцмережі перевіряти вік користувачів. Дітям молодше 15 років для користування застосунками буде потрібен дозвіл батьків.

Про це пише France 24.

Закон прийняли 29 червня, але коли він набуде чинності, наразі невідомо — у документі немає конкретної дати. В уряді кажуть, що він запрацює «якомога швидше». До цього Європейська комісія має перевірити його на відповідність законодавству ЄС.

Коли закон набуде чинності, соцмережі матимуть рік, щоб запровадити це правило для нових користувачів, і ще два роки, щоб перевірити уже існуючих. Соцмережі, які порушать цей закон, мають заплатити штраф у розмірі 1% світового доходу.

Згідно з законом, батьки зможуть вимагати призупинити облікові записи своїх дітей молодше 15 років, а соцмережі мають пропонувати інструменти для обмеження часу перебування дітей.