Сили ППО знищили всі повітряні цілі вночі 2 липня. Росіяни атакували дронами й ракетами

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У ніч на 2 липня російські окупанти атакували Україну вісьмома дронами Shahed та трьома крилатими ракетами «Калібр» — усі знищила протиповітряна оборона.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни запустили безпілотники з південно-східного напрямку, а «Калібри» — з Чорного моря.

Протиповітряна оборона відпрацювала у різних областях України: у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь», «Схід» та «Центр».

Telegram / Повітряні Сили ЗС України