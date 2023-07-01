Зеленський назвав рішення Нацкомісії про підвищення тарифів на воду «ганебним і непрофесійним»

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Reuters / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський назвав «ганебним» і «непрофесійним» погоджене Нацкомісією з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

«Мʼяко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. І вони будуть», — сказав він у відеозверненні.