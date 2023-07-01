ФК «Шахтар» оголосив про припинення співпраці з головним тренером Ігорем Йовічевічем
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Футбольний клуб «Шахтар» офіційно оголосив про припинення співпраці з головним тренером Ігорем Йовічевічем. Разом із наставником клуб залишає тренерський штаб.
«Дякуємо Ігорю Йовічевічу та його асистентам за якісну роботу і високий професіоналізм, за красиві перемоги й незабутні емоції. Це був яскравий сезон, яким ви назавжди вписали свої імена в історію «Шахтаря». Окрема подяка за активну громадянську позицію в підтримці України та українців», — сказано в повідомленні.
- Ігор Йовічевіч очолював «гірників» від липня 2022 року. Протягом цього часу команда провела 40 офіційних матчів, у яких здобула 24 перемоги за 10 нічиїх і 6 поразок. Під керівництвом Йовічевіча донеччани 14-й раз в історії стали чемпіонами України. Для хорватського наставника це був перший титул у тренерській кар’єрі.