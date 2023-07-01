Австралія першою у світі починає психоделічну терапію

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Австралія стала першою країною у світі, що легалізувала клінічне призначення MDMA (екстазі) для лікування певних психічних розладів.

Про це повідомляє BBC.

З 1 липня психіатри зможуть призначати MDMA для лікування посттравматичного стресового розладу та псилоцибін для лікування резистентної депресії (коли клінічна депресія не піддається лікуванню). Обидва препарати заборонені законом в Австралії.

«Псилоцибін та MDMA безпечні при використанні в контрольованих з медичної точки зору умовах, під наглядом медичних працівників і в дозах, які були вивчені під час клінічних випробувань», — заявило Управління терапевтичних товарів Австралії.

Таке рішення робить Австралію першою країною, яка класифікує психоделики як ліки на національному рівні. Хоча початковий доступ до ліків буде обмеженим і дорогим, багато експертів і пацієнтів вітають це як знакову подію.

А втім, деякі психіатри й дослідники стурбовані тим, що такий крок може бути передчасним, з огляду на те, що ці препарати досі проходять клінічні випробування і Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США ще не схвалило їх для клінічного застосування.