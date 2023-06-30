Агента Кремля, який корегував удар по центру Краматорська, відправили в СІЗО. Від ракети загинули 12 людей

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Жовтневий суд Дніпра відправив у СІЗО на два місяці підозрюваного в корегуванні ракетного удару по Краматорську 27 червня 2023 року. Ним виявився працівник місцевого газотранспортного підприємства Володимир Синельник.

Про це пише медіа «Ґрати» з посиланням на коментарі суду і прокуратури.

«Синельника затримали по гарячих слідах наступного дня після ракетної атаки, яка забрала 12 життів. Ще 61 людина дістала поранень», — ідеться в публікації.

Слідство встановило, що чоловіка, який працював на місцевому газотранспортному підприємстві, завербували дистанційно ще до початку великої війни, а після 24 лютого 2022 року він почав збирати інформацію про місця базування та переміщення ЗСУ в Словʼянську та Краматорську. Крім того, Синельник мав передавати координати місцевої критичної інфраструктури та обʼєктів із масовим скупченням цивільного населення.

27 червня близько 15:00 Синельник отримав від свого куратора в «ДНР» завдання зафіксувати на камеру ресторан Ria Pizza біля готелю «Краматорськ». Близько 17:00 зловмисник відправив відео з ресторану за допомогою Telegram, а вже за півтори години окупанти завдали удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по центру міста.

Синельнику висунули підозру в державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне увʼязнення.