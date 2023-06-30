ЮНЕСКО повернуло США до складу організації

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На позачерговій сесії Генеральної конференції 132 держави-члени Організації Обʼєднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) ухвалили рішення прийняти Сполучені Штати назад до складу організації.

США відновлюють членство без необхідності негайної виплати заборгованості за внесками, яка становить $619 мільйонів.

Рішення підтримали 132 держави-члени ЮНЕСКО, проти виступили 10.

США фінансуватимуть 22% регулярного бюджету організації, а з 2023 року також даватимуть добровільні внески на фінансування програм, зокрема тих, що підтримують доступ до освіти в Африці, памʼять про Голокост і захист журналістів.

«Це великий день для ЮНЕСКО і для багатосторонніх відносин. Спираючись на імпульс, досягнутий в останні роки, наша організація знову рухається до універсалізму з поверненням Сполучених Штатів», — прокоментувала генеральна директорка ЮНЕСКО Одре Азуле.