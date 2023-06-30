В Австрії припинила виходити друком найстаріша у світі щоденна газета

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У Відні припиняє існування одна з найстаріших газет у світі — Wiener Zeitung. У пʼятницю, 30 червня, вона припинила свій щоденний тираж після понад трьох століть роботи.

Про це повідомляє Der Spiegel.

На останній шпальті газети написано: «320 років, 12 президентів, 10 імператорів, 2 республіки, 1 газета» (видання представило свою довгу історію в кількох цифрах). Видання продовжить працювати онлайн і планує щомісячне друковане видання, у редакції залишаються 20 людей.

Газета вперше вийшла друком 8 серпня 1703 року під назвою Wiennerisches Diarium. Вона мала намір надати тверезий звіт про новини «без будь-якого ораторського чи поетичного блиску».

Роль газети як офіційного джерела інформації виконуватиме її інтернет-аналог. Так вимагає європейська директива про публікацію офіційної інформації в інтернеті. Через це відпала потреба у друкованій версії.

За свою довгу історію газета мала лише одну вимушену перерву: після приєднання Австрії до гітлерівської Німеччини. Wiener Zeitung не вписувалась у нацистський медійний ландшафт. 1953 року федеральний президент і канцлер відродженої Австрії урочисто відзначили 250-річчя Wiener Zeitung.

Тепер Wiener Zeitung передає почесне звання найстарішої щоденної газети у світі, яка досі видається, Mach’s gut, Hildesheim!, що вперше вийшла друком 24 червня 1705 року в Нижній Саксонії.