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JMA/NCEO/Simon Proud

Наприкінці червня дим від рекордних лісових пожеж у Канаді досяг Афганістану, перетнувши Атлантичний океан. Він охоплює площу в мільйон квадратних кілометрів.

Про це свідчить знімок, зроблений японським метеорологічним супутником Himawari 9, передає Space.com.

Супутник зробив зображення на геостаціонарній орбіті приблизно в 36 тисячах кілометрів над Землею. Науковці обробили знімок і позначили тонку хмару блакитного відтінку на краю земної кулі над зоною сутінків червоним контуром.

JMA/NCEO/Simon Proud

Лісові пожежі, які палають у Канаді з травня, спричинили безпрецедентний обсяг викидів вуглецю. Рекордні пожежі спалахнули після сухої весни та тривалої спекотної погоди у травні.