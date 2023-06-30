Bloomberg: Лідери ЄС планують передати Україні «непередбачений дохід» від заморожених активів Центрального банку рф

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Reuters / «Бабель»

Лідери країн Європейського Союзу підтримали запровадження «податку на непередбачений дохід», що дозволить передати Україні прибуток від заморожених активів російського Центробанку.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, які ознайомлені з перебігом перемовин на саміті у Брюсселі.

Очікується, що понад €200 мільярдів заморожених активів ЦБ принесуть дохід близько €3 мільярдів.

Понад половину активів перебувають у грошових коштах і депозитах, але водночас істотна частина суми зберігається в цінних паперах, які найближчими роками переведуть у готівку.

Агентство додає, що багато цінних паперів перебувають на рахунках бельгійської фінансової компанії Euroclear. За перший квартал цього року вони принесли дохід приблизно €750 мільйонів.

Перспектива оподаткування та вилучення непередбаченого прибутку порушує як юридичні, так і фінансові питання, вказує співрозмовник Bloomberg.

За його словами, кілька лідерів ЄС на саміті наголосили на стурбованості тим, що використання доходів від активів може спонукати власників резервів відмовитись від євро. Однак прихильники запровадження податку наголосили, що цей ризик обійшли, коли заблокували активи ЦБ.

ЄС також планує звернутися за підтримкою до країн «Великої сімки», хоча переважна більшість санкціонованих активів ЦБ перебувають у Європі. Кілька європейських країн хочуть, щоб передачу Україні доходів схвалила G7, кажуть джерела Bloomberg.

Агентство зазначає, що варіант із податком на непередбачений прибуток є найменш проблематичним із варіантів передачі Україні частини російських активів, що обговорювалися європейськими країнами. Однак все одно існує ризик оскарження цього рішення в суді.