МВФ дозволив відтермінувати скасування 2% «спрощенки». Податкові політику, імовірно змінять з 1 серпня

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Струмковський Володимир / УНІАН

Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодилася надати Україні більше часу для ухвалення урядового законопроєкту № 8401, який скасує 2% єдиного податку. Однак МВФ сподівається, що Рада зробить це до кінця липня, заявив глава місії МВФ в Україні Гевін Грей.

«Ми зрозуміли, що владі потрібен додатковий час, щоб отримати схвалення парламенту... Тож ми очікуємо, що цей закон буде ухвалено до кінця липня», — сказав він на брифінгу після рішення МВФ про перший перегляд програми EFF і виділення Україні другого траншу $890 млн.

Водночас глава місії наголосив, що це дуже важливий законодавчий акт у контексті програми, побудованої на поступовій мобілізації внутрішніх доходів.

Серед найближчих важливих структурних маяків програми він назвав реформи у сфері управління та боротьби з корупцією, зокрема ухвалення в липні закону про відновлення декларування державних посадовців, які безпосередньо не залучені до мобілізаційних і воєнних дій, із відновленням функції НАЗК для їхньої перевірки та верифікації.

Глава місії додав, що у вересні важливим структурним маяком буде внесення поправок до закону про фінмоніторинг і боротьбу з відмиванням коштів, щоб відновити посилені заходи належної обачності щодо політично значущих осіб (PEP) згідно з ризик-орієнтованим підходом, що відповідає стандартам FATF.

Другий перегляд програми EFF орієнтовно планують на кінець листопада — початок грудня.

Перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що парламент почав розгляд законопроєкту № 8401 — до нього внесли 1 900 правок.