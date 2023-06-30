СБУ повідомила про підозру капітану російського цивільного судна, який привозив із Сирії зброю для росіян

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Служба безпеки повідомила про підозру капітану російського вантажного судна Sparta IV Олексію Терещенку. Він допомагав перекидати бойову техніку російських військ із Сирії на тимчасово окуповані території України.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Під час розслідування встановили, що з 25 лютого до 7 березня 2023 року суховантаж під керівництвом Терещенка нелегально переправив до Новоросійська партію бойової техніки з військової бази рф в сирійському порту Тартус.

Зокрема:

два російські ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1»;

11 автомобілів «Урал-4320» з причепами;

200 некерованих реактивних снарядів для систем залпового вогню.

Потім цю техніку перекинули до тимчасово окупованого Криму. Армія рф мала використовувати її на південному фронті.

Терещенку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розвʼязування та ведення агресивної війни). Йому загрожує до 15 років тюрми. Наразі фігурант перебуває в росії.