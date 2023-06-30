ЗСУ підтвердили удар по аеродрому окупованого Бердянська. Росіяни втратили штаб і склад

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Збройні Сили України офіційно підтвердили, що завдали удару по аеродрому в тимчасово окупованому Бердянську. Росіяни втратили штаб і склад паливно-мастильних матеріалів.

Бердянська міська військова адміністрація зазначала, що в місті пролунало 11 вибухів, а в районі аеродрому було видно вогонь і чути детонацію.

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