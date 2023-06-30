Макрон проведе екстрене засідання уряду через масові заворушення у Франції. Поліція заарештувала понад 600 протестувальників

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Gonzalo Fuentes, Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон скликав нове екстрене засідання уряду після третього дня масових заворушень у Парижі, Марселі, Ліоні, Тулузі та інших містах. Сутички між протестувальниками й правоохоронцями виникли на тлі вбивства поліцейськими 17-річного хлопця.

Про це пише France24.

Макрон скоротив поїздку до Брюсселю, де він бере участь у саміті Європейського Союзу, щоб провести урядове засідання.

На вулиці Франції вивели близько 40 тисяч поліцейських, які встигли заарештувати 667 людей. Водночас 249 поліцейських і жандармів отримали поранення вночі проти пʼятниці.

Протестувальники націлюються на громадські будівлі. Так вони закидали поліцейську дільницю в місті По коктейлями Молотова, а в Ліллі підпалили початкову школу та окружний офіс. Правоохоронці розганяють людей сльозогінним газом.

У попередні дні учасники заворушень підпалили десятки автомобілів, перекривали вулиці, грабували магазини, закидали поліцейських камінням і феєрверками, а у відповідь отримували кийки та гумові кулі.

Що сталося?

27 червня у передмісті Парижу двоє поліцейських зупинили жовтий Mercedes, яким керував 17-річний юнак, ймовірно, алжирського походження. Його зупинили за порушення правил дорожнього руху. На відео, що поширилося соціальними мережами і було верифіковано AFP, видно, що один із поліцейських тримав водія на прицілі, і коли автівка рушила — правоохоронець вистрілив.

Загибель хлопця на імʼя Наель М. спровокувала масові заворушення, які не вщухають уже другу ніч.