CNN: Незабаром США можуть схвалити відправку Україні касетних боєприпасів
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- Анна Холоднова
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Win McNamee / Staff
Адміністрація президента США Джо Байдена може незабаром схвалити надання Україні касетних боєприпасів.
Про це телеканалу CNN повідомили кілька людей, обізнаних у цьому питанні.
Остаточне рішення Білого дому очікують найближчим часом. У разі схвалення боєприпаси включать до нового пакета військової допомоги наступного місяця.
Раніше США не бажали надавати Україні касетних боєприпасів через ризики для цивільних. Також у деяких країнах — ключових союзниках, зокрема Великій Британії, Франції та Німеччині касетні боєприпаси заборонені.
Але наразі представники адміністрації вважають, що їм вдалося помʼякшити занепокоєння партнерів щодо передачі Україні цих боєприпасів.
- У 2008 році в Дубліні на міжнародній конференції досягли угоди про заборону виробництва, застосування та накопичення касетних боєприпасів. До угоди доєдналися 123 країни. США, росія та Україна приєднатися відмовилися. У 2009 році у США ухвалили закон, який забороняє експорт касетних боєприпасів із коефіцієнтом неспрацьовування бомб вище за 1%. Джо Байден може скасувати цю заборону.
- У січні 2023 року видання Foreign Policy писало, що Туреччина постачає Україні кластерні боєприпаси американського виробництва часів Холодної війни.
- У березні агентство Reuters писало, що Україна попросила в США касетні боєприпаси, щоб скидати їх із безпілотників.