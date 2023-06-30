CNN: Незабаром США можуть схвалити відправку Україні касетних боєприпасів

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Win McNamee / Staff

Адміністрація президента США Джо Байдена може незабаром схвалити надання Україні касетних боєприпасів.

Про це телеканалу CNN повідомили кілька людей, обізнаних у цьому питанні.

Остаточне рішення Білого дому очікують найближчим часом. У разі схвалення боєприпаси включать до нового пакета військової допомоги наступного місяця.

Раніше США не бажали надавати Україні касетних боєприпасів через ризики для цивільних. Також у деяких країнах — ключових союзниках, зокрема Великій Британії, Франції та Німеччині касетні боєприпаси заборонені.

Але наразі представники адміністрації вважають, що їм вдалося помʼякшити занепокоєння партнерів щодо передачі Україні цих боєприпасів.