Світовий банк надасть Україні позику на $1,5 мільярда
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- Анна Холоднова
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Рада директорів Світового банку вирішила надати Україні позику на суму $1,5 мільярда під гарантії уряду Японії.
Про це повідомили в пресслужбі банку.
Кошти направлять на три сфери: допомогу домогосподарствам, реформи щодо прозорості державних ресурсів та підтримку ринків.
«Україна продемонструвала надзвичайну стійкість перед обличчям вторгнення росії. Ми вдячні уряду за проведення важких реформ під час війни, з огляду на своє майбутнє та довгостроковий розвиток країни», — зазначила регіональний віце-президент Світового банку в Європі та Центральній Азії Антонелла Бассані.
- Група Світового банку 21 червня оголосила про надання додаткової підтримки Україні на суму $1,75 мільярда.
- Від лютого 2022 року Світовий банк мобілізував Україні понад $37,5 млрд фінансової підтримки. Донорами виступили Сполучені Штати, Японія, Велика Британії, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Канада, Швейцарія, Швеція, Данія, Австрія, Фінляндія, Ірландія, Литва, Латвія, Ісландія та Бельгія.