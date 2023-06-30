Світовий банк надасть Україні позику на $1,5 мільярда

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Рада директорів Світового банку вирішила надати Україні позику на суму $1,5 мільярда під гарантії уряду Японії.

Про це повідомили в пресслужбі банку.

Кошти направлять на три сфери: допомогу домогосподарствам, реформи щодо прозорості державних ресурсів та підтримку ринків.

«Україна продемонструвала надзвичайну стійкість перед обличчям вторгнення росії. Ми вдячні уряду за проведення важких реформ під час війни, з огляду на своє майбутнє та довгостроковий розвиток країни», — зазначила регіональний віце-президент Світового банку в Європі та Центральній Азії Антонелла Бассані.