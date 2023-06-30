Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Що до неї увійшло?

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Herman / Flickr

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.

Про це повідомили в німецькому уряді.

До нової партії увійшли: 16 вантажівок Zetros, радіолокаційна станція TRML-4D, система розмінування, три мости для мостоукладача Beaver і два автомобілі для охорони кордону.