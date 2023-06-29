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Рада попередньо підтримала спрощення обліку та розподілу гуманітарної допомоги

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Посольство Ізраїлю / Twitter

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 9111, який пропонує скасувати обовʼязкову щомісячну звітність про реєстрацію гуманітарної допомоги — до запровадження можливості подавати відповідні документи в електронній формі за допомогою автоматизованої системи.

Законопроєкт передбачає:

Як зазначає народний депутат «Слуги народу» Роман Грищук, наразі законодавство в питанні гуманітарної допомоги не відповідає потребам часу і викликам війни.

«Саме тому наше законодавство потребує змін і адаптації до кращих зразків правового регулювання відповідних питань у країнах ЄС. В умовах воєнного часу маємо спростити адміністрування операцій з гуманітарною допомогою для органів державної влади та місцевого самоврядування, донорів, отримувачів і набувачів допомоги. Це дозволить підвищити довіру волонтерської спільноти та гуманітарних організацій до держави, забезпечити сталий та прозорий механізм ввезення, зберігання і розподілу допомоги», – наголосив він.