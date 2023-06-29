ПриватБанк виграв у Верховному суді справу про законність націоналізації

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Касаційний господарський суд у складі Верховного суду поставив крапку в намаганнях колишніх власників ПриватБанку оскаржити застосування «антиколомойського закону» та націоналізацію банку, повідомила пресслужба ПриватБанку.

Суд задовольнив касаційні скарги та скасував постанову суду апеляційної інстанції у справі за позовом компанії Birgminton Investing Inc, пов’язаної з колишніми власниками банку.

Компанія намагалася оскаржити договір купівлі-продажу акцій, підписаний під час націоналізації ПриватБанку, за яким позивач набув акції банку у процедурі bail-in і надалі продав свої акції державі за 1 гривню.

Як і в інших справах, що стосуються націоналізації ПриватБанку, ключовим було питання застосування «антиколомойського закону» № 590-IX про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, згідно з яким судові провадження у справах за позовами колишніх акціонерів банку підлягають закриттю.

ПриватБанк стверджує, що під час засідання позивач робив усе можливе, щоб перешкодити винесенню рішення на користь банку, зокрема подав шість безпідставних клопотань і заявив про відвід колегії суддів.

«Таке рішення Верховного суду є черговим кроком до остаточного вирішення всіх спорів щодо неможливості повернення націоналізованого у 2016 році ПриватБанку його колишнім власникам», — йдеться в повідомленні.