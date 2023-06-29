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Музей голодомору / «Бабель»

Олесю Стасюк знову звільнили з посади директора Музею Голодомору, повідомили джерела «Бабеля» в Мінкультури та Музеї Голодомору.

Стасюк поновили на посаді генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду 14 червня. Івано-Франківський апеляційний суд залишив без змін рішення Коломийського суду, відхиливши скаргу Мінкультури.

Однак 27 червня її знову звільнили через неналежне виконання умов контракту. 28 березня Стасюк чекали в Міністерстві культури, щоб віддати наказ про призначення, а також наказ про звільнення. Вона не прийшла, бо взяла лікарняний, але її все одно поновили й одразу звільнили.

Обовʼязки генерального директора знову виконуватиме заступник генерального директора Олеся Гасиджак.

«Бабель» писав про скандал у Музеї Голодомору, що виник через перерахунок кількості жертв геноциду. Співробітники музею розповіли не лише про те, як його робили, але й про те, що Стасюк залякувала їх, виписувала музейникам великі премії та просила повертати гроші готівкою в конвертах, пояснюючи, що це на розвиток музею.