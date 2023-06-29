Верховна Рада перейменувала низку населених пунктів у шести областях

Новини

Скриншот

Верховна Рада проголосувала за низку постанов про перейменування населених пунктів. Іншу назву отримали топоніми у шести областях.

Про це повідомив народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

Село Московське у Сумській області перейменували на село Київське.

Селище Ленінка Гайсинського району Вінницької області отримало назву Привітне.

Село Новгородківка Мелітопольського району Запорізької області перейменували на Чехоград.

Село Латівка Одеського району Одеської області стало селом Міжлиманським.

Селище міського типу Славське Стрийського району Львівської області перейменували на селище міського типу Славсько.

Селище Первомайське Гайсинського району Вінницької області відтепер має назву селище Гадаї.

Село Лопухів Тячівського району Закарпатської області перейменували на Брустури.

У червні міська рада Харкова перейменувала три вулиці, назви яких повʼязані з росією. Також нову назву отримав колишній парк Горького.