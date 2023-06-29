Новини

Верховна Рада перейменувала низку населених пунктів у шести областях

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Скриншот

Верховна Рада проголосувала за низку постанов про перейменування населених пунктів. Іншу назву отримали топоніми у шести областях.

Про це повідомив народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

У червні міська рада Харкова перейменувала три вулиці, назви яких повʼязані з росією. Також нову назву отримав колишній парк Горького.