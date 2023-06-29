Розслідування BBC: педофіли використовують штучний інтелект, щоб створювати й продавати дитяче порно

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fancycrave.com

Журналісти BBC провели розслідування й виявили, що технологію штучного інтелекту педофіли використовують для створення реалістичного дитячого порно. Потім вони продають його на платформах із платною підпискою.

Щоб створювати контент з сексуальним насильством над дітьми, педофіли користуються програмним забезпеченням Stable Diffusion, яке зазвичай використовують художники і дизайнери для генерації картинок. «Завдяки» цій нейромережі дитяче порно почали виробляти, як пише BBC, у промислових масштабах.

Згенероване нейромережею дитяче порно продають на платформах, таких як Patreon — там потрібно платити авторам за доступ до контенту. Наприклад, один з авторів називає свій контент «ексклюзивним мистецтвом без цензури» і просить за підписку $8,30 на місяць. А на сам Patreon користувачів заманюють на сайтах обміну зображеннями, зокрема, через японський Pixiv, яким користуються художники, які спеціалізуються на манзі та аніме.

У Patreon заявили, що дотримуються політики «нульової терпимості» щодо контенту з насильством над дітьми, а розробники Stable Diffusion заборонили використовувати своє ПО «з незаконною чи аморальною метою», підтримуючи правоохоронців. Однак поки що про затримання педофілів, які використовують штучний інтелект у такий спосіб, нічого не відомо.