Bellingcat: Росіяни збудували дамбу на околицях окупованого Токмака на Запоріжжі

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Російські окупанти збудували дамбу на околицях тимчасово окупованого Токмака Запорізької області.

Про це свідчать супутникові знімки, отримані Bellingcat.

Дамба розташована в межах російської оборонної лінії, що огинає Токмак.

Після будівництва дамби на початку травня річка Токмачка значно розширилася на схід від міста та затопила найближчі поля. Сліди шин, що ведуть від дамби, свідчать про те, що її можуть використовувати також як міст.

Супутникові зображення від Planet Labs зафіксували сліди, що ведуть до місця дамби 3 травня 2023 року, а також показали, що річка Токмачка перерізана 6 травня. Рівень води на східній стороні дамби неухильно зростав до червня.

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Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Однак, враховуючи розмір дамби у Токмаку, затоплення через неї має бути незначним, порівняно з катастрофою через підрив Каховської ГЕС, зазначають у Bellingcat.