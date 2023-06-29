У Краматорську через ракетний удар росіян поранені троє колумбійців. Президент Петро відреагував

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МВС

Через російський ракетний удар по Краматорську постраждали троє громадян Колумбії. Президент країни Густаво Петро заявив, що росія порушила правила ведення війни.

«Росія атакувала трьох беззахисних колумбійців. Тим самим порушила правила ведення війни. МЗС має вручити дипломатичну ноту протесту. Ми чекаємо на повернення Серхіо, Ектора та Каталіни до своїх домівок», — написав він.

У кафе, по якому росія вдарила ракетою, на той момент перебували колумбійський політик Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад Фасіолінсе та журналістка Каталіна Гомес Анхель. Їх супроводжувала українка Вікторія Амеліна. Усі троє колумбійців отримали легкі поранення, Амеліна наразі перебуває у лікарні у важкому стані.