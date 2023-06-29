Ліонель Мессі знявся в аргентинському серіалі. Він зіграв самого себе
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Один із найвідоміших футболістів світу, аргентинський нападник Ліонель Мессі зіграв самого себе в серіалі Los Protectores (The Protectors).
Про це пише ESPN.
Ліонель Мессі грає себе як члена своєї колишньої команди «Парі Сен-Жермен». Однак його показують лише в пʼятихвилинній сцені.
Серіал розповідає про трьох футбольних агентів, які майже збанкрутували, але вирішили обʼєднати зусилля, коли зʼявляється футбольна зірка. Знімали серіал у Парижі.
- Ліонель Мессі — один з найкращих футболістів світу. У 2022 році у складі збірної Аргентини він став чемпіоном світу. Також Мессі сім разів отримував «Золотий мʼяч» як найкращий футболіст року.